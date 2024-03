Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect de Gorj a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile. Parchetul General a luat decizia dupa ce Dan Ilie Morega a fost prins la volan a șasea oara deși avea permisul auto suspendat și era sub control judiciar. Catalin Predoiu susține ca poliția și-a facut de fiecare data treaba.

- Fostul prefect al judetului Gorj, Dan Ilie Morega, a chemat vineri ambulanta dupa ce politistii au venit sa il audieze pentru agresarea jurnalistei Digi24, Anamaria Ianc, iar cadrele medicale au decis sa il trimita la Psihiatrie pentru un consult.

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega (78 de ani), care a fost prins luni in trafic pentru a patra oara in ultimele doua saptamani fara permis auto, a fost internat in sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Targu Jiu pentru o expertiza medicala.„Doar in județul Gorj a condus de trei ori cu dreptul…

- UPDATE: In urma probatoriului administrat in cauza, barbatul, de 78 de ani, a fost internat la o unitate medicala de specialitate, in vederea efectuarii unei expertize psihiatrice, potrivit IPJ Gorj. Fostul prefect de Gorj este audiat la aceasta ora la sediul Poliției Municipale Targu Jiu, dupa ce a…

- Unui barbat care ar fi lovit usa de acces in locuinta unei femei din Constanta cu care a avut un conflict i a fost montata bratara electronica de supraveghere. De asemenea a fost emis si ordin de protectie provizoriu in acest caz. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 10.00,…

- Politistii harghiteni au montat primul dispozitiv de supraveghere electronica intr-un caz de violenta domestica, dupa ce un barbat de 37 ani, din Toplita, si-a prins de gat fosta concubina si a amenintat-o cu acte de violenta, potrivit Agerpres.Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat, luni, ca…

- Prima bratara de monitorizare electronica in judetul Sibiu a fost montata unui barbat din Copsa Mare, care si-a agresat sotia, pe fondul consumului de alcool si al geloziei. ”La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 12.45, prin apel 112, politistii din cadrul Politiei Orasului Dumbraveni au fost solicitati…

