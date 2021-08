Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 ani, care se afla o stana din zona Casinu Nou, a fost atacat de un urs, luni seara, si a ajuns la spital cu mai multe rani pe torace si abdomen. Primarul comunei Plaiesii de Jos, Andras Zoltan, a declarat, pentru AGERPRES, ca ursul a venit la stana, iar barbatul a incercat sa il alunge…

- Pana astazi, 34.168 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupuljui de Comunicare Strategica. In intervalul 07.07.2021 (10:00) – 08.07.2021 (10:00) au fost raportate 70 decese (50 barbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Au fost cautari disperate pentru un batran de 77 de ani, din Voinesti, jud. Dambovita, care a plecat sa adune ciuperci, in padure, si nu s-a mai intors. Cand au vazut ca nu mai vine acasa, vecinii si rudele au sunat la Politie. Autoritatile incearca sa-i dea de urma.

- Rezultatele finale arata ca PSD a obtinut 17 mandate de primar, PNL - 15, UDMR - 1, iar candidatii independenti au obtinut doua mandate.In privinta procentelor, PNL este pe primul loc, obținand 39,55%, iar PSD pe locul doi, cu 39,47% procente electorale. In cursa localelor parțiale a fost și USR PLUS,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-un videoclip publicat pe Facebook, ca este nevoie de o soluție legislativa urgenta prin care „sa eliberam zona de urșii periculoși”. Acesta spune ca „protejarea naturii nu se poate face riscand vieți omenești” și ca masurile vor fi „graduale”.…

- Doi urși mari au intrat in curtea unui pensiuni din Brașov dupa mancare. Timp de doua ore autoritațile au incercat sa alunge animalale, dar in zadar. Abia dupa ce urșii au fost tranchilizați, acești au fost urcați intr-o mașina și transportați la o distanta de aproximativ 10 kilometri, in padure.A fost…

- Dincolo de atacurile directe și declarațiile publice, în interiorul PNL se da lupta pentru accesul la baza de date a partidului. În spatele atacurilor și contrelor publice dintre Ludovic Orban - Robert Sighiartau și Rareș Bogdan (susținatori ai candidatului Florin Cîțu la șefia PNL…

- Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia,…