- „Noi sintem increzuți ca cu o pregatire buna vom depași aceasta iarna”. Asigurarea a fost facuta de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei. Potrivit lui Spinu, autoritațile se pregatesc și i-au in calcul trei scenarii pentru aceasta…

- Sergiu Aparatu este noul director al intreprinderii Moldelectrica. Anunțul a fost facut de catre ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, care l-a prezentat echipei pe noul șef.

- Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei, aduce noi critici la adresa lui Nicusor Dan, pe care il acuza ca in campania electorala se lauda ca va incepe consolidarea tuturor cladirilor cu risc seismic, insa in prezent, spune social-democrata, „nu doar ca nu a inceput un santier, dar le-a blocat pe toate”.

- Primaria Chisinau nu a permis ca parada LGBT, preconizata pe 19 iunie, sa se desfasoare pe traseul solicitat de organizatori, motivand ca la aceasta ora deja sunt planificate alte evenimente in oras, iar strada solicitata de organizatorii marsului va fi ocupata de transportul public, a precizat primarul…

- Republica Moldova a semnat cu Agentia Franceza pentru Dezvoltare (AFD) un memorandum care va contribui la reforme importante in domeniul cailor ferate, precum si la modernizarea sistemului energetic din tara noastra. Despre aceasta a declarat astazi vicepremierul Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, ii ia apararea ministrului Infrastructurii, Andrei Spinu, dupa ce președintele Platformei DA, Dinu Plingau, a venit cu acuzații catre vicepremier precum ca mai multe licitații din sectorul energetic au fost fraudate. Grosu susține ca cei care vin cu astfel de…

- ICS „Premier Energy” SRL examineaza posibilitatea de a solicita Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) majorarea tarifului pentru consumatorii finali, in contextul procurarii in luna mai a energiei electrice din doua surse, transmite Realitatea.md . Premier Energy precizeaza ca,…

- Guvernul a alocat resursele neceare pentru a dota cu echipament care sa asigure conexiunea la televiziunea digitala pentru persoanele nevoiașe din mediul rural. Despre acest lucru a comunicat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionala, Andrei Spinu. Ministrul a mers astazi in vizita la o femeie…