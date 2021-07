Stiri pe aceeasi tema

- Un afgan de 22 de ani a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru tentative de crime in Suedia, dupa ce a atacat sapte persoane cu un cutit in martie in oraselul Vetlanda, a anuntat justitia, relateaza AFP. Tribunalul din Eksjo (sud) a estimat ca "este clar" ca acuzatul si-a dat…

- Un barbat de 41 de ani din judetul Mures, care in luna octombrie a anului trecut a incercat sa rapeasca o fetita de 12 ani de pe strada, pe raza localitatii bistritene Nimigea, a fost condamnat astazi la doi ani de inchisoare cu executare de Judecatoria Nasaud, potrivit solutiei pe scurt publicate pe…

- Rareș Ș.T. a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce intr-o seara de decembrie a incercat sa violeze, pe o strada dintr-un cartier din Alba Iulia, o minora de 14 ani, care mergea spre casa. Modul in care acesta a atacat-o pe minora, in jurul orei 20.30, in […] Citește…

- Judecatoria Macin a decis ieri, 24 mai 2021, condamnarea in prima instanta la 11 ani si opt luni de inchisoare a soferului acuzat ca, in luna august 2019, a provocat un grav accident rutier in judetul Tulcea, eveniment soldat cu decesul a trei persoane un copil de trei ani, o femeie de 27 de ani, insarcinata,…

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale - Poliția municipiului Zalau, sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata.

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale - Poliția municipiului Zalau, sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata.

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale - Poliția municipiului Zalau, sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata.