- Imaginile video distribuite in ultimele zile pe rețelele sociale cu o vila construita pe un bloc din brașov s-au viralizat și au atras atenția Poliției Locale din Brașov, care a verificat imobilul, scrie site-ul local de știri Biz Brașov.Construcția ridicata pe un imobil cu 8 etaje din cartierul Racadau,…

- Compania suedeza Ericsson face concedieri in Suedia. Producatorul de rețele de telefonie mobila din lume a anunțat ca va renunța la 1.200 de oameni. Concedierile fac parte din strategia de reducere a cheltuielilor. Ericsson a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.200 de angajați in Suedia, ca…

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- Moldovenii au inceput deja sa-și cumpere bilete de odihna pentru vacanța de vara. Reprezentanții agențiilor de turism au declarat pentru Radio Moldova ca in aceasta perioada cetațenii opteaza pentru concedii la mare și alte zone de agrement. In topul preferințelor sint Egiptul și Romania. In același…

- Presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a informat, marti, ca nu exista niciun proiect de lege referitor la un stagiu militar obligatoriu, ci unul aflat in stadiu de elaborare la MApN despre pregatirea militara voluntara, informeaza AGERPRES . „Vreau sa transmit un mesaj foarte…

- Explozia s-a produs sambata, 3 februarie, in fața Ministerului Muncii din capitala Greciei și nu a fost soldata cu victime, a anunțat poliția, relateaza agenția Reuters și publicația elena Kathimerini.Dispozitivul exploziv a sarit in aer la ora locala 1.29 (aceeași ora in Romania), provocand pagube…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, miercuri, ca in primele zile ale acestui an comisarii institutiei au inceput derularea unei ample campanii de verificare. ANPC a ajuns la firma care face produsele de patiserie „Camara Noastra”, pentru Lidl, dar la „Gusturi romanesti”, brand propriu al lantului de magazine…