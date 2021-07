Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 iulie 2021, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie, de 40 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata și amenințata de soț. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca, pe fondul geloziei și a unor discuții contradictorii,…

- Politistii de frontiera au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, cinci cetateni afgani. Ieri seara, in jurul orei 21.00, au oprit pentru verificari, pe raza localitatii de frontiera Giulvaz, un autovehicul condus de un cetatean roman.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, patru cetateni indieni si doi pakistanezi. Soferul este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti, fiind…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta (judetul Timis) au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetateni straini.

- Sindicatul Europol, despre capturarea barbatului care si-a ucis sotia, intr-un bloc din Ferentari: Avea urme de sange la mana/ Politisti i-au luat cutitul pe care il avea la el Sindicatul Europol afirma, referitor la capturarea barbatului care si-a ucis sotia, intr-un bloc din cartierul Ferentari…

- Cel puțin o victima a murit in urma unui atac care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul Beiliu din China. Un barbat a intrat in unitate cu un cuțit și a inceput sa injunghie elevii și personalul didactic.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – Punctul de Trecere a Frontierei Calarasi, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Calarasi, au descoperit pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman care transporta deseuri de sticla, pentru care nu a putut prezenta documente de transfer,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 8.430 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 98.600 lei a fost confiscata, doua autoturisme indisponibilizate,…