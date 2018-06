Stiri pe aceeasi tema

- Un roman este erou in Italia dupa ce a salvat de la inec o femeie care a cazut in raul Tibru. Originar din Turceni, Gorj, Ion Dinculeasa a scos din ape o italianca, inainte ca aceasta sa fie inghițita de o cascada. Gestul eroic al lui Ion Dinculeasa i-a impresionat pe italieni. Publicația Corriere della…

- O femeie de 78 de ani, din Craiova, și-a pierdut viața, sambata, intr-un accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Campu Mare, județul Gorj. Aceasta era pasagera, alaturi de alte doua persoane, in mașina condusa de nepotul ei, un tanar de 21 de ani, care, la intersecția cu drumul spre…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu…

- Un barbat care și-a facut un selfie chiar in momentul in care paramedicii acordau primul ajutor unei femei canadiene lovita de tren a provocat manie in Italia, relateaza BBC, potrivit hotnews.ro.

- O femeie de 54 de ani, din com. Ciuperceni, a apelat poliția prin 112, spunand ca a plecat in padurea din apropierea localitații, pentru a culege ciuperci, iar la un moment dat s-a ratacit și nu mai gasea drumul de intoarcere. Din fericire la scurt timp femeia a fost gasita de polițiștii sosiți la…

- Justin Bieber a devenit eroul unei fete dupa ce i-a dat un pumn in fața unui barbat și l-a impins intr-un zid, asta dupa ce barbatul o prinsese pe fata de gat la festivalul Coachella. Martorii intregului eveniment au transmis ca barbatul a trecut pur și simplu pe langa Justin și a zarit fata in... View…

- Ieri, 26 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat-o pe o tanara de 28 de ani, din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ca si persoana banuita de comiterea unei fapte de inselaciune cu un prejudiciu de 570 de lei. Se pare ca, in perioada 13.02…