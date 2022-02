Un român beat a intrat cu o mitralieră într-o biserică din Franța. Ce le-a spus apoi polițiștilor Un roman a fost arestat dupa ce a intrat, duminica, intr-o biserica din Ajaccio cu un pistol mitraliera care s-a dovedit apoi a fi fals. Barbatul era foarte beat și le-a spus polițiștilor ca a gasit arma pe plaja și a luat-o pur și simplu cu el. Incidentul a avut loc duminica dimineața, pe 30 ianuarie, in biserica Saint- Roch din orașul francez Ajaccio, dupa ce un barbat despre care martorii au spus inițial ca purta și cagula a intrat la slujba cu un pistol-mitraliera, scrie Libertatea , care citeaza France 3. Barbatul a pus mitraliera langa scaun, iar credincioșii au apelat imediat poliția,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a intrat intr-o biserica din Ajaccio, Franța cu un pistol mitraliera care s-a dovedit apoi a fi fals. Barbatul era foarte beat și le-a spus polițiștilor ca a gasit arma pe plaja și a luat-o pur și simplu cu el.

- Masca FFP2 devine incet, incet o tendința predominanta in Europa in lupta contra variantei Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2, mai contagioasa și mai transmisibila comparativ cu Delta, transmite AFP. Masca FFP2 este compusa din masca faciala și un dispozitiv de filtrare, cu o capacitate de filtrare…

- Un irakian si un palestinian au fost depistati in timp ce se deplasau pe jos, pe Podul Prieteniei, dinspre Bulgaria spre Romania, in incercarea de a intra ilegal in tara. ”Politistii de frontiera giurgiuveni aflati in serviciu pentru supravegherea perimetrului Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un barbat a jefuit o banca, dar in loc sa se faca nevazut, s-a oprit la bancomatul din fața cladirii pentru a-și depune banii in cont, scrie Antena3 . Incidentul s-a intamplat duminica, in statul american Delaware. Polițiștii au arestat un barbat care a furat 150 de dolari dintr-o banca. Omul, identificat…

- Șoferii de microbuze cauta tot felul de metode prin care sa evite aglomerația de frontierele terestre. Un sofer de microbuz care transporta pasageri din strainatate in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens. Șoferul dorea sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului…

- O femeie care a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța a fost amendata cu 10.000 de lei. Mașina ramasese blocata in nisip. Cazul a fost facut public de Primaria Constanța care, in acest context, a reamintit ca accesul cu mașina pe plaja este interzis. Incidentul a fost semnalat de o persoana…