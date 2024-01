Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs, luni dimineața, intr-o localitate din Maramureș. O tanara de 21 de ani s-a stins din viața, dupa ce un șofer beat a intrat cu mașina intr-un stalp. Impactul a fost devastator, iar victima a fost declarata decedata. Medicii nu i-au mai putut salva viața.

- Tragedie uriașa in Cluj. O femeie a murit in ultima zi din an, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. La fața locului s-a deplasat un echipaj de medici, insa nu au mai putut sa ii salveze viața. Medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, pe DN2 E85, pe raza localitatii Cotorca, judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a 3 persoane.Potrivit IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti…

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 65 de ani, Laura Lynch, membra fondatoare a grupului The Chicks - cunoscut anterior sub numele Dixie Chicks. Potrivit informațiilor, artista a murit intr-un accident de mașina.

- Un alt accident a avut loc astazi, in Caransebeș! In urma impactului violent dintre doua mașini, doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. Iata cum s-a produs intregul eveniment devastator!

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax.ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea…

- Un tanar de 21 de ani a murit, marti dimineata, dupa ce autoutilitara pe care acesta o conducea a intrat in coliziune cu doua TIR-uri, pe DN2 – E85, la Slobozia Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In jurul orei 05,45, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati…

- Tragedie in Bistrița-Nasaud! Un șofer drogat a omorat un barbat, vineri seara. Acesta a fost lovit cu mașina și s-a stins din viața, in cele din urma. Tanarul care conducea in localitatea Ilișua are 28 de ani și a fost testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv.