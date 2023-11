Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant a ingrozit un oraș din Italia. Un roman a recurs la un gest extrem și i-a amenințat pe oamenii dintr-o biserica ca va arunca totul in aer. Acesta avea asupra lui o butelie și o bricheta, cu care a intrat in lacașul de cult.

- Un roman in varsta de 35 de ani a fost reținut de carabinierii din Valmontone, regiunea Lazio, dupa ce a intrat intr-o biserica și a amenințat preotul și enoriașii cu o butelie pe gaz și o bricheta aprinsa.

- Situatie socanta in Italia. Un roman a intrat cu o butelie si o bricheta aprinsa intr-o biserica si a inceput sa-i ameninte pe cei care participau la slujba. In tot acest timp, il insulta pe preotul paroh pentru ca nu ar fi vrut sa-i dea bani. Un credincios a sunat la carabinieri, care au ajuns imediat…

- Un roman a semanat teroare in Italia. A intrat cu o butelie si o bricheta aprinsa in biserica, amenințand ca o va arunca in aer. Au fost momente de panica autentica intr-o parohie din Valmontone, provincia Roma, unde un roman de 35 de ani a intrat in cu o butelie de gaz și a amenințat ca o va exploda.…

- Un roman a intrat cu o butelie si o bricheta aprinsa intr-o biserica si a inceput sa-i ameninte pe cei care participau la slujba. Romanul recalcitrant l-a insultat pe preotul paroh pentru ca nu ar fi vrut sa-i dea bani. Un credincios a sunat la carabinieri, care au ajuns imediat la fața locului si l-au…

- Carabinierii din Valmontone, regiunea Lazio, impreuna cu cei din Colleferro, au reținut un roman in varsta de 35 de ani, suspectat de savarșirea infracțiunii de tentativa de extorcare. Barbatul roman, intr-o stare evidenta de alterare psihofizica, a intrat in biserica „Santa Maria Maggiore” din Piazza…

- Un roman care a facut infarct intr-o gara din Italia a fost salvat de oamenii de pe peron, care i-au facut manevre de resuscitare indrumati de un asistent medical prin telefon, informeaza Rotalianul. Incidentul a avut loc miercuri, 1 noiembrie,in jurul orei 11, in gara din Trieste. Un roman, de 62 de…

- Un barbat de 32 de ani, din Galați, s-a ales cu dosar penal dupa ce a amenințat un șofer in trafic. Individul a fost depistat de jandarmi, carora le-a spus ca purta briceagul asupra sa pentru a „taia un salam, o paine”.Jandarmii l-au prins pe galațeanul in varsta de 32 ani, care a amenințat un șofer…