- Noul tip de coronavirus nu este un virus ucigaș, iar primul pacient din Romania este deja vindecat, potrivit celor mai noi informații furnizate de Adina Lacatușu, reporter al emisiunii ”Neatza cu Razvan și Dani”, care a stat de vorba cu medicul primar Adrian Marinescu de la Institutul ”Matei Balș”.

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Klaus Iohannis le transmite romanilor pe facebook ca nu exista niciun motiv real de panica și cere mass-media sa trateze cu responsabilitate subiectul. „Dragi romani, Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in contextul confirmarii primului caz de coronavirus in Romania. Șeful statului a a indemnat la calm și a anunțat ca nu exista motive de panica.Klaus Iohannis a informat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "este normal sa tratam cu toata…

- Maria Gheorghiu a declarat ca și-ar dori ca oamenii sa nu intre in panica si a spus ca "se lucreaza la un tratament" și "prezice" ca in maximum trei luni va fi descoperit remediul. "Am auzit un mesaj, ieri seara. Este vorba de Italia, unde se va descoperi pentru prima data. Haideti sa credem…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca nu are niciun dubiu cu privire la faptul ca in Romania vor exista cazuri de imbolnavire cu coronavirus, catalogand riscul de extindere a virusului in tara noastra drept unul „aproape total”. El sustine ca „nu trebuie creata panica, dar trebuie spus adevarul”.

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simțea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul „Matei Bals” pentru investigatii amanuntite.Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…

