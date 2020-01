Un român a fost arestat în Italia pentru că a furat 13 calupuri de brânză dintr-un supermarket Furtul a avut loc intr-o supermarket din comuna Turi. Acolo au intrat cei doi romani, sot si sotie, pentru cumparaturi. Daca in cos au pus produse ieftine, soțul a indesat intr-un body pachete de branza in valoarea de 90 de euro. Angajații au banuit ca se intampla ceva pentru ca romanii aveau un comportament ciudat, prin urmare au chemat carabinierii. Cuplul a fost oprit la iesirea din magazin. Asupra barbatului s-au gasit 13 pachete de branza ascunse sub haine. Marfa furata a fost returnata magazinului. Cei doi romani sunt acuzați de furt și au fost puși sub arest la domiciuliu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

