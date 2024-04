Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant italian ofera o sticla de vin gratuita clientilor care renunta la telefoanele mobile in timpul mesei, scrie luni, 15 aprilie, The Guardian, potrivit News.ro.Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in Verona, celebrul oras al iubirii, a declarat ca…

- Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in Verona, celebrul oras al iubirii, a declarat ca scopul este de a incuraja clientii sa discute intre ei in loc sa se uite constant la telefoane."Am vrut sa deschidem un restaurant care sa fie diferit de celelalte", a spus…

- Banca Transilvania și-a anunțat recent clienții ca plafoneaza temporar plațile instant pe care le pot face, din cauza atacurilor de phishing. „In ultima perioada, au crescut tot mai mult atacurile de phishing in Romania. Se intampla in toata Europa, nu doar la noi și sunt diverse – de la conturi false…

- „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” aduce o noua provocare pentru brașoveni. USR, partidul care a caștigat alegerile in urma cu 4 ani, este vocal doar pe social-media. In rest, cei 12 consilieri locali ai USR exista, dar lipsesc cu desavarșire atat fizic, cat și prin intervenții la ședințele de plen ale…

- Administratorii Complexului Nuba Chalet din Poiana Brașov au eșuat, din nou, in incercarea de și legaliza activitatea. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara a respins cererea de intabulare a construcțiilor, ridicate ilegal in stațiunea de interes național. In data de 28.03.2024, reprezentanții…

- Google anunta ca a reusit sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a prezice inundatiile cu pana la sapte zile in avans, transmite News.ro. Istoric, inundatiile sunt unele dintre evenimentele naturale dificil de intuit, in special in cazul majoritatii raurilor, care nu au indicatoare de debit. Cu…

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- S-a stabilit cand va avea loc Festivalul Narciselor de la Vad in acest an. Festivalul Narciselor din localitatea Vad revine și in acest an. Evenimentul va avea loc duminica, pe 12 mai, atunci cand autoritațile locale spun ca narcisele vor fi inflorite. Primarul comunei Șercaia , Cristinel Paltin, a…