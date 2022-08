Stiri pe aceeasi tema

Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acuzat 11 persoane pentru rolul lor in crearea si promovarea unei scheme piramidale si a unei scheme Ponzi prin care au strans peste 300 de milioane de dolari de la investitorii de retail din intreaga lume, inclusiv din Statele Unite, transmite…

Pietre prețioase și bijuterii in valoare de 100 de milioane de dolari au fost furate intr-un jaf din California. Acestea erau transportate intr-o duba blindata care a fost atacata pe strada, potrivit Sky News.

Vicepresedinta americana Kamala Harris a anuntat miercuri finantari de 600 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru regiunea Pacificului, in incercarea Washingtonului de a stopa cresterea influentei Chinei in aceasta zona a lumii, transmite AFP.

India a sanctionat cu o amenda de aproape 6,5 milioane de dolari filiala locala a Amnesty International pentru delicte financiare, dupa o ancheta considerata o "vanatoare de vrajitoare" de organizatia de aparare a drepturilor omului, relateaza AFP.

Hackerii nord-coreeni se afla cel mai probabil in spatele unui atac de saptamana trecuta soldat cu furtul a 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, au concluzionat trei firme de investigații digitale, conform Reuters.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania este prima țara din Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. Reacția vine dupa anunțul facut de Casa Alba cu ocazia summitului G7. Guvernul Statelor Unite impreuna cu firma americana NuScale Power…

Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters.

Un tribunal ucrainean a decis luni confiscarea unor active in valoare de 12,4 miliarde de grivne (420 de milioane de dolari) ale oligarhului rus Mihail Fridman, transmite Reuters, informeaza Agerpres.