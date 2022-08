Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom denunța un atac cibernetic de amploare care a vizat marți, 16 august, site-ul sau și pentru care acuza hackeri din Rusia, relateaza CNN, citat de News.ro . Atacul a durat trei ore, insa nu a afectat in mod ”semnificativ” funcționarea paginii de internet. ”A avut…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Marți, 9 august, ministerul belarus al apararii a anunțat ca forțele aeriene ale țarii vor organiza exerciții de antrenament militar in perioada 9-25 august, potrivit Reuters . De asemenea, exercițiile vor implica trageri reale și se vor desfașura in doua etape, in perioada 9-11 august in Belarus și…

- Liderul cecen a fost adus de Putin la intalnirea cu președintele Turciei drept ”reprezentant al Rusiei musulmane”, dar a primit un rol decorativ Unul dintre cele mai viralizate personaje ale razboiului din Ucraina, Razman Kadirov, a inceput sa-i irite pe apropiații lui Putin și mai ales, potrivit relatarilor…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa considera ca securitatea globala ar putea fi asigurata printr-o „revolta a popoarelor anexate de catre Rusia” și sugereaza ca populația acestei țari ar trebui sa fie redusa la „mai putin de 50 de milioane de locuitori!”, scrie news.ro . Intr-un interviu acordat…