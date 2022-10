Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana anunta ca a efectuat joi un raid vizand ”un lider de rang inalt” al gruparii Statul Islamic (SI) intr-o zona situata in nord-estul Siriei, aflata sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul director al CIA si general de armata in retragere declara ca presedintele rus este "disperat" si ca realitatea de pe campul de batalie cu care se confrunta este "ireversibila". Utilizarea armei nucleare este din ce in ce mai mult mentionata de Rusia. Statele Unite si aliatii lor ar distruge…

- Sute de oameni s-au adunat sambata la Kiev pentru a-și lua ramas bun de la indragitul balerin ucrainean Oleksandr Șapoval, care a fost ucis in luptele din estul Ucrainei, scrie The Guardian preluand agenția France Presse. Unii oameni care au participat la funeraliile balerinului au cazut in genunchi,…

- Statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au votat, vineri, sa faca o excepție pentru a-i permite liderului ucrainean Volodimir Zelenski sa se adreseze saptamana viitoare Adunarii Generale prin videoconferința, in ciuda opoziției Rusiei, relateaza The Guardian citand AFP. Dintre cele 193…

- Serviciile ruse de securitate au anunțat marți ca au arestat un manager de top al unei fabrici de aviație, suspectat de inalta tradare pentru ca a transmis Ucrainei informații secrete din domeniul apararii, informeaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times . Serviciul Federal de Securitate…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu omologul sau ucrainean, Volodomir Zelenski, pentru a-l pune la curent cu livrarile de arme americane și pentru a-l felicita cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN . John Kirby, șeful departamentului de comunicare din…

- Mai mulți oficiali ruși s-au antrenat in Iran in ultimele saptamani, in cadrul unui acord privind transferul de drone intre Moscova și Teheran, a anunțat joi Departamentul de Stat al SUA, potrivit Reuters . Oficiali americani au declarat, luna trecuta, ca Washingtonul deține informații potrivit carora…

- Pe hartie, Grupul Wagner, o rețea rusa de mercenari- denumita și armata personala a lui Putin- nu exista. Nu depune declarații fiscale, presupușii sai susținatori neaga orice legatura cu ea, iar oficial, companiile militare private (PMC) sunt ilegale in Rusia. „Mercenarii nu au un statut oficial, așa…