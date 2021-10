Stiri pe aceeasi tema

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a intrat in istoria Ligii 1: e primul tehnician care va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Antrenorul moldovenilor va lipsi de pe banca etapa viitoare, in deplasarea cu CS Mioveni. Asta dupa ce in minutul 13 al meciului cu Chindia…

- Anton Petrea (46 de ani), fost antrenor la FCSB, a comentat succesul de aseara al roș-albaștrilor in fața Chindiei, scor 1-0. Tehnicianul a laudat prestația targoviștenilor, care au fost aproape sa obțina un rezultate de egalitate, deși au jucat peste 80 de minute in inferioritate numerica. ...

- Pe internet a început sa circule o fotografie veche care arata strada Baba Novac și Bastionul Croitorilor, o zona foarte importanta a Clujului, din punct de vedere istoric. Jumatate de secol de istorie, plin cu asedii și rascoale În urma cu peste…

- Umbla vorba ca atunci cand e frate langa frate, cate un inamic iși pierde viața in fiecare noapte. N-am spus-o Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Muzica voastra in curtea noastra apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei a 8-a din Liga 1. Printre jucatorii care au stralucit in runda abia incheiata s-a numarat si Nicusor Bancu. Liderul vestiarului Universitatii Craiova si-a trecut in cont un assist si a contribuit la alte cateva actiuni frumoase. Iata cum arata…

- Chindia s-a deplasat la Craiova 1948 pentru meciul din cadrul etapei a 5-a, unde a obținut un punct, in Post-ul Chindia obține un punct bun, in urma remizei de la Craiova. Prestație buna pentru titularul Cabuz apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Azi, un articol special, dedicat doamnei Clelia Ifrim, singurul scriitor roman prezent in Biblioteca din Cer. Doua dintre poemele Cleliei Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Clelia Ifrim – singurul scriitor roman in Biblioteca din Cer apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia a obținut un punct in urma remizei de la Buzau, in meciul cu Sepsi din cadrul celei de-a Post-ul Ca in vremurile bune, Cristi Cherchez inscrie și aduce primul punct pentru Chindia dupa doua etape! apare prima data in Gazeta Dambovitei .