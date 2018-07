Un ''proiectil'' din lavă a rănit 23 de persoane aflate pe o ambarcaţiune turistică în Hawaii Cel putin 23 de persoane au fost ranite luni dupa ce roca topita care se scurge din vulcanul Kilauea din Hawaii a explodat si a lovit o ambarcatiune turistica, potrivit Reuters si DPA. ''Proiectilul'' din lava, de marimea unei mingi de baschet, a strapuns acoperisul ambarcatiunii, iar roci de dimensiuni mai mici au cazut pe puntea vasului, potrivit relatarilor posturilor locale de stiri. Patru dintre raniti au fost transportati la spital. Unul dintre acestia, o femeie cu varsta de aproximativ 20 de ani, a fost ranita mai grav, avand piciorul fracturat, au relatat reporterii citand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane aflate intr o ambarcatiune pe Lacul Razim, in zona localitatii Jurilovca au fost salvate cu ajutorul ambarcatiunii Primariei Jurilovca. Potrivit unui mesaj postat pe facebook de primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, in cursul zilei de sambata, in jurul orei 18:00, a avut o interventie…

- Scurgeri de lava provenind din mai multe fisuri aparute pe pantele vulcanului Kilauea din Hawaii, care se indreptau spre o serie de locuinte si resedinte turistice din estul Insulei Mari, miercuri, au determinat autoritatile locale sa emita un nou ordin de evacuare a rezidentilor din acea zona, ca masura…

- O mica explozie de cenusa s-a produs marti dimineata la varful vulcanului Kilauea aruncand in aer o coloana de cenusa cu inaltimea de 4.600 de metri, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Agentia a avertizat ca cenusa este purtata de curenti spre…

- Un al treilea suvoi de lava provenita in urma eruptiilor vulcanului Kilauea de pe Insula Mare din Hawaii a ajuns, joi, in apele Oceanului Pacific in timp ce elicopterele apartinand Corpului Puscasilor Marini (U.S. Marine Corps) au fost dispuse in apropiere, pregatite pentru sa evacueze o comunitate…

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

- O persoana a fost grav ranita, sambata, in urma celor mai recente eruptii explozive ale vulcanului Kilauea, informeaza Reuters. De asemenea, un suvoi de lava ameninta sa blocheze o importanta autostrada ce serveste ca ruta de evacuare pentru locuitorii din zonele de coasta. ''Proprietarul…

- Autoritatile din Hawaii au avertizat locuitorii de pe insula sa ramana in case, dupa ce un nor urias de cenusa s-a ridicat la aproximativ 3657 de metri deasupra vulcanului Kilauea, declansand o alerta rosie pentru aviatie, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- O noua fisura masiva prin care au fost expulzate pietre si magma a aparut, duminica, in zona vulcanului Kilauea din Hawaii, amenintand locuintele din apropiere si determinand autoritatile sa ordone noi evacuari, informeaza Reuters. Fisura activa pe la capetele careia se preling magma si…