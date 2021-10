Un proiect în valoare de peste 69 de milioane de euro va fi implementat la Iași Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat ca proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor” a fost finalizat. A declarat: „Iașul este unul dintre cele 20 de județe ce are sistemul de management integrat al deșeurilor 100% funcțional, cu o infrastructura moderna de colectare și tratare a deșeurilor, care ne permite sa ne atingem indicatorii de valorificare in conformitate cu legislația naționala și europeana”. Prin implementarea proiectului, in valoare de peste 69 de milioane de euro finanțare europeana, guvernamentala și din fonduri locale, s-a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

