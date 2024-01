Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Vamala Romana (AVR) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient si continuu de informatii intre cele doua institutii in ceea ce priveste produsele identificate ca fiind neconforme sau cele care prezinta riscuri…

- Inspectorii vamali si comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor si comercializarii marfurilor neconforme Autoritatea Vamala Romana AVR si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient si…

- Comisarii de la ANPC au inceput anul cu noi controale și sancțiuni. Doua magazine Lidl și Mega Image au fost inchise in urma neregulilor descoperite in timpul verificarilor. Noi controale ANPC In timp ce romanii au luat cu asalt stațiunile montane de la noi din țara, comisarii de la Autoritatea Naționala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de 6,3 milioane de lei unor magazine care fac parte din cunoscute lanturi de retail din intreaga tara.„Comisarii ANPC au aplicat pana in acest moment, urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale in valoare de circa 6,3…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de 6,3 milioane de lei unor magazine care fac parte din cunoscute lanturi de retail din intreaga tara.„Comisarii ANPC au aplicat pana in acest moment, urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale in valoare de circa 6,3…

- Paul Anghel, director in cadrul ANPC, a desfașurat o acțiune de verificare la stația de distribuție a carburanților din Ciolpani, județul Ilfov, aparținand operatorului economic Lukoil. In urma unei sesizari, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov, sub…

- O benzinarie din Ciolpani, județul Ilfov, arata consum fara a fi acționat pistolul din pompa de alimentare. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a aplicat o amenda de 55.000 de lei și a oprit activitatea.In urma unei sesizari, Comisariatul Regional…