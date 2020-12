Populatiile de corali obtinute in cadrul primului program de fertilizare in vitro realizat de Australia in interiorul Marii Bariere de Corali, demarat in 2016 si denumit "Coral IVF", nu doar ca au supravietuit episoadelor recente de albire, ci sunt si pe cale sa se reproduca si sa aiba urmasi anul viitor, au anuntat oamenii de stiinta din aceasta tara, informeaza Reuters. "Sunt cu adevarat incantat", a declarat Peter Harrison, directorul Centrului de ecologie marina din cadrul Universitatii Southern Cross, care a coordonat tehnica de restaurare a coralilor prin obtinerea de larve, bazata pe colectarea…