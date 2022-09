Stiri pe aceeasi tema

- Cum are trebui numit in limba romana noul rege al Marii Britanii? Profesorul universitar iesean Codrin Liviu Cutitaru a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook. "Vad ca se face mult caz (pe forumuri si prin televiziuni) de cum ar trebui numit, in limba romana, noul rege al Regatului Unit -…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat miercuri ca limba romana este cea mai importanta creatie spirituala a acestui popor si a deplans „marea suferinta” in care se afla in prezent limba si literatura noastra, care se studiaza „cu program redus”. „Eu nu consider ca exista vreo creatie…

- A fost semnat și contractul de modernizare și reabilitare a strazilor din cartierul Prepeleac. Lucrarile vor debuta in cel mult 2 saptamani, iar durata de execuție nu va depași 6 Post-ul In septembrie, incepe reabilitarea strazilor din cartierul Prepeleac apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Orașul Fukushima ridica ordinul de evacuare, permițand foștilor locuitori sa se intoarca la 11 ani de la dezastrul nuclear. La mai mult de un deceniu de la cel mai grav dezastru nuclear din Japonia, orașul care gazduiește centrala nucleara dezafectata Fukushima Daiichi permite foștilor rezidenți sa…

- Libertatea a vorbit cu unul dintre cei cinci profesori care ar fi trebuit sa dea proba orala de limba romana, dedicata profesorilor cu studii incheiate in strainatate. El arata capturi care demonstreaza ca planificarea acesteia a fost urcata online pe 31 iulie, la doua luni dupa ce trebuia sa aiba loc.…

- Maimuțe salbatice au atacat locuitorii din orașul Yamaguchi, vestul Japoniei, ranind opt persoane in weekend. Poliția spune ca o maimuța a mușcat piciorul unei adolescente duminica dimineața devreme. Maimuța a parasit camera o data, dar s-a intors spargand geamul Maimuța a mușcat și piciorul mamei.…

- Reputatul academician Bogdan C. Simionescu va primi din partea Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi titlul de Doctor Honoris Causa. Ceremonia de decernare a titlului va avea loc marti, 19 iulie 2022, de la ora 17.00, in Aula „George Emil Palade" a UMF Iasi. Academician Bogdan…

- Dupa cum informeaza unimedia.inf, Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova crede ca din razboiul dintre Ucraina și Rusia trebuie invațate niște lecții. Mai precis, trebuie sa le invețe cetațenii Moldovei. Și, daca ucrainenii au incalceala cu rușii pe baza Donbasului, moldovenii au la fel,…