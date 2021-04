Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa va asigur ca voi veghea la respectarea legalitatii in judetul Harghita si niciodata nu voi cere unei institutii publice sa isi depaseasca atributiile conferite de lege, convins fiind ca in momentul in care o institutie publica isi depaseste atributiile prevazute in lege, cu siguranta va genera…

- Primaria Sfantu Gheorghe va subventiona din bugetul local un program multianual de invatare a limbilor romana si maghiara, urmand ca in acest an sa aloce suma de un milion de lei, a declarat marti primarul Antal Arpad. Acesta a mentionat ca programul, care se va derula in parteneriat cu Extensia Universitatii…

- Pentru a noua oara a ars un container de colectare a deseurilor din cauza unor locuitori iresponsabili care au aruncat materiale aprinse. De data aceasta s-a intamplat cu unul dintre containerele semiingropate din strada Oltului, care a ars deja pentru a doua oara, fiind afectate si doua recipiente…

- Numarul elevilor beneficiari ai programului intitulat ,,Bursele Romani pentru Romani” implementat de Asociația „Calea Neamului”, membra a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, condusa de doctorul Mihai Tirnoveanu, a ajuns la 24. Pe pagina sa de socializare, acesta a scris,…

- In data de 14 februarie este sarbatorita Ziua Internaționala a Carții Daruite. Din mass – media aflam ca, ideea acestei zile a venit din „impulsul de a trezi dragostea pentru carți in randul celor tineri, mai ales a copiilor. Aparut inițial in Marea Britanie, obiceiul de a darui carți tinerilor, pe…

- Primarul comunei Ozun, dr.Raduly Istvan, care a fost nominalizat de UDMR pentru ocuparea funcției de prefect al județului Covasna, a declarat, pentru Mesagerul de Covasna, ca aceasta numire este o provocare profesionala care, in același timp, il obliga dar il și onoreaza. Edilul a menționat ca hotararea…

- Primarul comunei Ozun, dr Raduly Istvan, a fost nominalizat, de forul statutar al UDMR, pentru ocuparea funcției de prefect al județului Covasna. Informația a fost facuta publica de liderul UDMR Sf. Gheorghe, primarul Antal Arpad, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc astazi. „Nominalizarea…

- In cadrul Adunarii Generale a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, la Miercurea Ciuc, tanarul notar public din Gheorgheni, Teodor Dobrean, a fost ales in funcția de președinte al acestui for ce reprezenta interesele romanilor…