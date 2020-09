Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de serviciu in varsta de 35 de ani din primaria localitații Povalikhino din Rusia se va muta pe scaunul sefului, dupa ce a castigat alegerile la inceputul acestei luni. Ea a participat la alegeri doar pentru a-l ajuta pe șeful ei sa obtina un nou mandat.Pentru ca nimeni din sat nu…

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si Securitate (NCSC), potrivit site-ului de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX."China a intensificat…

