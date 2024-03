Stiri pe aceeasi tema

- Aceste declaratii au fost facute dupa ce conducatorii pro-rusi din regiunea separatista transnistreana a Republicii Moldova au cerut Rusiei "protectie", potrivit informatiilor aparute in presa.Un congres al regiunii separatiste nerecunoscute la nivel international, care se invecineaza cu Ucraina, a…

- Statele Unite susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in cadrul granițelor sale recunoscute internațional, a declarat ieri Departamentul de Stat american, ca reactie la cererea autoritaților transnistrene, care au solicitat Rusiei masuri de protecție in fața…

- Rusia a declarat miercuri ca o "prioritate" a sa este "protejarea" populatiei din Transnistria, un teritoriu separatist prorus din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata "presiunii sporite" din partea Chisinaului, relateaza AFP. "Protejarea intereselor locuitorilor…

- Ministerul de Externe rus o va convoca pe ambasadoarea Israelului in Rusia, Simona Halperin, in legatura cu unele comentarii "inacceptabile" pe care le-a facut intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant, relateaza luni agentia rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Potrivit MAE rus,…

- Ministerul de Externe rus o va convoca pe ambasadoarea Israelului in Rusia, Simona Halperin, in legatura cu declarațiile pe care le-a facut intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant, relateaza luni agentia rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.

- Ministerul rus de Externe a transmis vineri ca a primit o delegatie din partea gruparii teroriste Hamas si ca a indemnat-o sa ii elibereze pe ostaticii pe care gruparea inca ii tine prizonieri in Fasia Gaza, printre care si trei cetateni rusi, informeaza Reuters conform Agerpres. „In timpul discutiei,…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Lilian Darii, a fost convocat astazi la Ministerul rus de Externe. Acestuia i-a fost inmanata o nota de protest in legatura cu acțiunile neprietenoase ale oficialior de la Chișinau. Astfel, mai mulți oficiali, dar și jurnaliști au fost interziși in Federația…