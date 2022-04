Un primar a murit la câteva zile după ce a fost bătut de un consilier local Primarul localitații Jibert din județul Brașov a murit la cateva zile dupa ce a fost batut de un consilier local din aceeași comuna. Scandalul dintre ei s-a iscat dupa o ședința, cand cei doi si viceprimarul s-au dus acasa la consilierul local, ca sa continuie dezbaterile. Au ciocnit impreuna cateva pahare și, la un moment dat, s-a pornit cearta. Consilierul local l-a pus la pamant pe primar și l-a lovit de mai multe ori in abdomen, spun anchetatorii. Edilul, in varsta de 64 de ani, a ajuns acasa pe picioarele lui, dar i s-a facut rau și, dupa cateva zile, a decedat. Inițial, familia victimei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

