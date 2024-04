Stiri pe aceeasi tema

- Dieceza de la Moscova a Bisericii Ortodoxe Ruse a anunțat marți suspendarea din funcțiile clericale pentru trei ani a preotului Dmitri Safronov care a oficiat, pe 26 martie, o slujba de pomenire pentru fostul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnii, decedat in detenție la jumatatea lunii februarie,…

- Zeci de rusi s-au adunat duminica la mormantul lui Aleksei Navalnii de la Moscova pentru a-l alege simbolic pe liderul defunct al opozitiei in ultima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, relateaza Reuters.

- Kremlinul a declarat vineri ca orice adunari neautorizate in sprijinul regretatului lider al opozitiei ruse Aleksei Navalnii, care urmeaza sa fie inmormantat vineri la Moscova, vor incalca legea, relateaza Reuters, potrivit news.ro Intr-o teleconferinta cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Funeraliile liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii si ceremonia de adio vor avea loc pe 1 martie, la Moscova, a anuntat miercuri, pe platforma X, purtatoarea de cuvant a opozantului rus, Kira Iarmis, informeaza Reuters. „Slujba religioasa pentru Aleksei va avea loc la biserica (…) din (cartierul)…

- Preotul Grigori Mikhnov-Vaitenko a fost reținut in apropierea casei sale, dupa ce anunțase ca va organiza o slujba de pomenire pentru opozantul Aleksei Navalnii, care a murit in detenție, relateaza publicația independenta The Moscow Times, care citeaza un mesaj publicat sambata pe Facebook de soția…