Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Olt, acolo unde un tanar de doar 34 de ani a murit la scurt timp dupa ce s-a intors din Anglia. Medicii trag un semnal de alarma cu privire la acest caz, probele prelevate fiind trimise ulterior spre analiza pentru a afla daca este vorba despre noua tulpina. Ce au constat medicii la […]…

- Florenta, parasita de turisti din cauza pandemiei de coronavirus, redeschide pentru public, incepand de luni, domul si celebra sa cupola care domina orasul, au anuntat vineri serviciile culturale din capitala Toscanei intr-un comunicat, potrivit AFP. Catedrala si cupola acesteia, proiectata…

- Un fan al faimoasei cantarețe Celine Dion a comis o adevarata nebunie in Ajunul Craciunului. Barbatul i-a preluat numele, iar isprava sa a devenit virala. Barbatul se amuza de ceea ce a facut, mai ales ca nu iși poate aminti cum a reușit.

- Și acțiunile Tesla au fost sub presiune la debutul în S&P 500, informeaza Fox Business, în contextul în care o tulpina de coronavirus cu raspândire mai rapida a fost descoperita în Marea Britanie. Prețul acțiunilor companiei din Palo Alto, California, a scazut cu 6,3%…

- Prețurile petrolului au urcat aproape 3% joi, Brent crescand la peste 50 de dolari pe baril pentru prima data de la inceputul lunii martie, alimentat de speranța unei recuperari mai rapide a cererii, pe masura ce țarile incep campaniile de vaccinare, relateaza Reuters. Optimismul a compensat…

- In timp ce noi toți ne pregatim sa intampinam cu bucurie sarbatorile de iarna, doi parinți romani traiesc cele mai dramatice momente din viața lor. In prag de Craciun, ei iși plang fiul mort la numai 27 de ani, departe de casa. Marian Condurachi a fost gasit fara viața, in locuința lui din Marea Britanie,…

- Tesla Inc a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului american de vehicule electrice, transmite Reuters. In prezent, pretul pentru Model S in Germania se situeaza la 81.990 euro (97.699,28 dolari), comparativ…

- Cele doua firme se alatura si in ceea ce priveste continutul si publicitatea, parteneriat despre care spun ca „va genera noi oportunitati de venituri”. Pretul pentru care a fost preluat HuffPost nu a fost dezvaluit. Jonah Peretti, directorul executiv al Buzzfeed, va conduce noua afacere. El a fondat…