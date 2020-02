Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta. Conform prognozei, in intervalul 2 februarie, ora 18:00 – 3 februarie, ora 20:00, la munte, vantul va prezenta intensificari,…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat pe mai multe drumuri din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzau, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj si Hunedoara, din cauza viscolului si a stratului de zapada, vizibilitatea fiind redusa din cauza conditiilor…

- Meteorologii anunța vreme mai rece in acest weekend, in țara și in Capitala. Lapovița și ninsoarea sunt așteptate in majoritatea țarii in acest sfarșit de saptamana, care vor fi insoțite de viscol și vant puternic.Temporar in zona montana va ninge, iar local in Transilvania, sudul Moldovei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii in intreaga tara, de vineri seara, de la ora 22.00, pana duminica la aceeasi ora. In Moldova si in Carpatii Meridionali si de Curbura este cod galben de ninsori abundente. Potrivit…

- Un barbat din județul Neamț, care locuiește fara forme legale in Jariștea, a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la viol si violare de domiciliu, fiind pus sub control judiciar in acest week-end. El a fost propus la arestare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani,…

- Doua mașini s-au ciocnit vineri in județul Neamț, dupa ce șoferul uneia a incercat sa evite o femeie care traversa neregulamentar. Cei doi șoferi au murit pe loc, iar o femeie a fost transportata la spital in stare grava, insa nu a mai putut fi salvata de medici, transmite Mediafax. Politistii nemțeni…

- Daca ar trebui ca o persoana sa te execute, ai prefera sa fie o femeie sau un barbat? O femeie despre care se spune ca e „tuta” sau un barbat despre care se spune ca e „mut”? Dilema aceasta o am eu acum, cand ma vad in fața celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, […] Articolul Iohannis,…