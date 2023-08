Un politist din judetul Galati a ost surprins de o femeie in scara unui bloc, in timp ce se masturba, Procurorii l-au plasat sub control judiciar de catre procurori, fiind acuzat de ultraj contra bunelor moravuri, informeaza Monitorul de Galați. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati a anuntat ca judecatorii de la Judecatoria […] The post Un polițist care se masturba intr-o scara de bloc, suprins de o femeie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .