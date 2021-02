Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie s-a produs joi seara, in Capitala. Motociclistul care a intrat intr-o mașina, in fața palatului Parlamentului, era polițist. "In jurul orei 18.56 Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Libertații.…

- Motociclistul ar fi fost vazut de unii martori intr-un moment in care conducea motocicleta pe o singura roata. Impactul ar fi avut loc in momentul in care la un semafor s-a facut culoarea roșie, iar motociclistul ar fi incercat sa opreasca și sa redreseze motorul. Atunci ar fi patinat și a intrat violent…

- Un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei a murit intr-un accident rutier petrecut in Capitala, in fața Palatului Parlamentului. Barbatul de 30 de ani se afla pe motocicleta personala, cand a fost izbit de un autoturism.

- Viața omului este atat de fragila, incat i se poate schimba intr-o secunda. Marian Paraschiv, un tanar de 24 ani din Mirceștii Noi, a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit in a treia zi de Craciun a anului trecut, cand mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma…

- Un accident cumplit a avut loc, miercuri, pe un drum din județul Brașov. Doi oameni au murit, iar alți șase au fost raniți. Printre victime e si un copil de trei ani care de afla in coma. Accident cu opt victime inainte de Craciun. Tragedia a avut loc pe DN1S in judetul Brasov, intre localitațile Parau…

- Accident teribil in București! Un copil in varsta de doar 11 ani a murit dupa ce doua mașini l-au lovit din plin, ajungand apoi, sub roțile unui TIR! Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa, in zadar! Era prea tarziu pentru baiatul care doar voia sa traverseze trecerea de pietoni.

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața, in Capitala, chiar de Ziua Naționala a Romaniei. Un șofer a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a izbit de un stalp. O tanara de doar 20 de ani a murit pe loc.

- Un accident infiorator a avut loc astazi in Tulcea. Tragedia s-a soldat cu moartea unui tanar in varsta de 35 de ani, dupa ce conducatorul auto a intrat violent cu mașina intr-un copac. Detalii șocante!