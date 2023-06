Un politician care nu știe să piardă și o mare de ignoranță Deja fostul ministru Eduard Novak, mare sportiv de altfel, a postat o ciudațenie la plecarea sa din funcție ”RIP sportul romanesc”. O prostie cat blocul… Sportul nu incepe și nu se incheie cu domnia sa in funcție. E un mod trist de a parasi guvernarea, un ego lovit din toate parțile… Dar exista ignoranța și din partea celor care considera ca sportul e praf, ce a facut Novak pentru el, ce mari performanțe a obținut Romania etc. Acești ignoranți probabil au setata imaginea fotbalului, care bajbaie dupa ceva pierdut de ani de zile, adica un soi de performanța cat sa ne țina interesați in fața tv-urilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

