China a acuzat Uniunea Europeana ca lucreaza pentru a „suprima” companiile chineze și a anunțat ca va lua masuri pentru a-și proteja interesele, in contextul in care blocul comunitar se apropie de impunerea de tarife vamale pentru vehiculele electrice chinezești. Beijingul dorește sa abordeze fricțiunile economice și comerciale prin dialog și sa evite o „escaladare […] The post Beijing vs Bruxelles. Se mai poate evita razboiul comercial? first appeared on Ziarul National .