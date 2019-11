Un pod rutier s-a prăbuşit în Italia, în apropiere de oraşul Savona Presedintele regiunii Liguria, Giovanni Toti, a explicat ca vremea rea a provocat o alunecare masiva de teren care a lovit viaductul si ca este posibil ca o masina sa fi fost implicata, dar acest lucru nu a fost confirmat, potrivit agentiei de presa ANSA din Italia. Liguria este aceeasi regiune in care un pod rutier de pe o autostrada s-a prabusit anul trecut la Genova, incident in care au murit 43 de oameni. Cunoscut sub numele de podul Morandi, acesta era operat de Autostrade per l'Italia, o unitate a grupului de infrastructura Atlantia. Ploile abundente au provocat inundatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un pod rutier de pe o autostrada s-a prabusit duminica in regiunea Liguria din nord-vestul Italiei, in apropiere de orasul de coasta Savona, a anuntat un purtator de cuvant al companiei care opereaza autostrada, SIAS, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Venetia este din nou inundata:…

- De ultima ora! Fata disparuta de la Caracal a fost gasita in viata. Mama si bunicul fetei sunt socati. VIDEO Monica Melencu, mama Luizei, fata disparuta de la Caracal in urma cu sapte luni, a declarat la Romania TV ca fiica sa a fost vazuta in viata in Italia. Luiza Melencu s-ar afla in zona orasului…

- Furtunile s-au napustit asupra Europei. Au adus ploi diluviene in Spania, Franța, Italia și au lasat in urma inundații grave, care au provocat mari pagube materiale. Iar meteorologii avertizeaza ca pericolul nu a trecut: alertele se mențin pana maine.

- Furtunile violente din nordul Italiei au facut victime. Un taximetrist a murit inecat, in orasul Capriata d'Orba (regiunea Piemont, nord-vest), și un pod s-a prabușit, potrivit mass-media italiene, citata de Agerpres. Aproape 100 de persoane au fost evacuate luni din locuinte in Liguria (nord-est),…

- Un sofer de taxi a murit inecat in Italia in timpul furtunilor violente care au provocat inundatii si au distrus un pod in nordul Italiei, au anuntat marti pompierii, relateaza AFP, scrie Agerpres.

- Apelul este similar solicitarilor presedintelui Bancii Centrale Europene, Mario Draghi. Masurile de stimulare, inclusiv ratele negative ale dobanzilor, vor trebui sa ramana in vigoare mai mult timp, daca guvernele nu accelereaza cheltuielile, pentru a ajuta cresterea economica, a declarat luna trecuta…

- Un verdict in cazul prabusirii podului Morandi din Genova, soldata anul trecut cu 43 de morti, intre care doi romani, ar putea sa mai intarzie trei ani, a indicat procurorul sef genovez Francesco Cozzi, citat miercuri de dpa."Este o sarcina gigantica", a subliniat Cozzi intr-o intalnire…

- Cele trei persoane au lucrat pentru Autostrade per l'Italia sau o subsidiara a companiei.Alti sase angajati au primit suspendari de un an sau au fost acuzati de neglijenta, a relatat cotidianul La Stampa.Masurile juridice luate impotriva celor noua au fost decise in cadrul investigatiei…