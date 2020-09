Un personaj detestabil

Asa cum era lesne de anticipat, cea mai dura batalie la alegerile locale se da la Bucuresti. In alte orase mari din tara, chiar daca nu se exclud surprizele, favoritii se cunosc. Bucurestiul e o miza mare: e capitala, dispune - impreuna cu sectoarele - de un buget enorm, castigarea primariei are, in plus,o valoare simbolica. Ma despart de acei comentatori care spun ca, de fapt, Ciolacu nu ar dori victoria lui Firea, deoarece in acest caz ar fi amenintata pozitia lui (...)