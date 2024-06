Englezii, șocați de răzbunarea nemților! Cât costă o bere? Au aparut deja nemulțumiri in randul fanilor și au trecut abia 3 zile de la startul Europeanului din Germania. In ciuda deciziei organizatorilor de a elimina din magazine și baruri berea clasica, inaintea partidei dintre Anglia și Serbia, conflicte tot au avut loc. Ba mai mult, parca frustrarea cauzata de restricții, i-a inrait și mai […] The post Englezii, șocați de razbunarea nemților! Cat costa o bere? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

