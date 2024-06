Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca Zelenski este probabil cel mai bun agent de vanzari care a trait vreodata in randul politicienilor. De fiecare data cand vine in tara noastra, el pleaca cu 60 de miliarde de dolari", a remarcat Trump la un miting de campanie desfasurat pe 15 iunie in orasul Detroit."Acum, iata partea frumoasa!…

- "Ucraina nu va fi al doilea Afganistan", spune Zelenski dupa aprobarea noului pachet de ajutor. Președintele ucrainean le transmite americanilor ca nu finanțeaza razboiul, ci protejeaza libertatea și democrația in toata Europa.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit, intr-un mesaj postat pe platforma X, dupa ce pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat de Camera Reprezenta