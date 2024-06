Iohannis, cel mai bun președinte pesedist: a înroșit harta României Noi, romanii, avem in specificul nostru national, o trasatura cumva aparte – aceea de a nu vedea padurea, din cauza copacilor. Prin natura noastra, sintem extrem de porniți și motivați de detalii și le disputam cu vehemența. Dar scapam adesea din vedere tabloul de ansamblu. E și cazul acestor prime alegeri din acest an, care au dupa parerea mea rezultatul enunțat in titlu. Klaus Iohannis lasa, la final de mandat, Romania in miinile PSD-ului, fostul sau inamic istoric. Daca acesta i-a fost, de fapt, vreodata inamic real – și nu doar persoana aflata in fruntea lui. Și o face cu aerul și nimbul unei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

