- Ministerul de Externe de la Amman a declarat duminica ca autoritatile israeliene au arestat un parlamentar iordanian suspectat ca a incercat sa introduca ilegal cantitati de arme si aur din Iordania in Cisiordania, informeaza AFP, citat de Agerpres."Ministerul (...) urmareste cazul deputatului Imad…

- Cel puțin o persoana si-a pierdut viata și alte șase au fost ranite intr-un atentat terorist in Tel Aviv, transmite The Guardian . Din primele informatii, victimele sunt turiști straini. O mașina a intrat intr-un grup de persoane in apropierea unui parc popular de pe litoral, dupa care s-a rasturnat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…

- Ministerul chinez de Externe a negat ca un balon reperat in spațiul aerian al SUA colecteaza informații sensibile, afirmand ca este vorba despre un „dirijabil” civil folosit in principal in scopuri meteorologice care s-a ratacit accidental. De altfel, din cauza acestei situații, SUA amana vizita lui…

- Politia norvegiana a interzis joi un protest planificat anti-islam, inclusiv arderea unei copii a Coranului, in aceasta saptamana, din motive de securitate, la cateva ore dupa ce Ministerul turc de Externe l-a convocat pe ambasadorul Norvegiei pentru a-i transmite o plangere,

- Statele Unite, Franta, Germania si Italia au facut acest apel la evitarea multimii in Turcia si a locurilor turistice dupa arderea unui exemplar al Coranului in Suedia si Danemarca, la manifestatii antiturcesti. Ministerul turc de Externe i-a avertizat sambata, in sfaturi de calatorie, pe cetatenii…

- Ambasada Azerbaidjanului in Iran a fost atacata vineri dimineata de necunoscuti inarmati, incidentul soldandu-se cu un mort si doi raniti, a indicat Ministerul de Externe azer intr-un comunicat, transmite AFP. ‘La 27 ianuarie (…) un atac armat s-a produs impotriva ambasadei Azerbaidjanului in Iran.…

- Ministerul de Externe a emis miercuri seara o atenționare de calatorie pentru Grecia, unde, in urmatoarele doua zile este Cod roșu de precipitații și vijelie, care ar putea duce la perturbari ale transportului rutier, feroviar, aerian și maritim.