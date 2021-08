Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 15 ani, ranit in accidentul de duminica, de la Racaciuni, soldat cu 7 morti, va fi transferat la Spitalul “Marie Curie” din Bucuresti, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, Mirela Romanet. “Astazi, 26 iulie, copilul de 15 ani, implicat…

- Un bacauan a cazut cu o parapanta in localitatea Stejaru, comuna Pangarati din județul nemaț. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra Neamt cu o autospeciala complexa pentru interventie si o ambulanta SMURD TIM”, a transmis, sambata, ISU Neamt. Sursa citata a…

- „In perioada 21-28 mai 2021 s-a desfașurat la Centrul Național de Tenis din București, sub organizarea Federației Romane de Tenis, a IX a ediție a Turneului internațional de tenis de camp, Dr. Oetker Junior Trophy, competiție de categoria I din calendarul Tennis Europe, nivel 14 ani. La aceasta competiție…

- Joi, 27.05.2021, incepand cu ora 14:00, traficul rutier a fost reluat in integralitate pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, ridicandu-se restricțiile ce au fost impuse pe fondul lucrarilor desfașurate pentru reabilitarea acestuia. Astfel, circulația se redeschide și pe calea 2 a podului de la Cernavoda,…

- CSȘ Bacau a incheiat pe locul 5 din șase turneul final al Campionatului Național de junioare la volei desfașurat la București. Bacauancele antrenate de Dumitru Matanie și Traian Șnel și-au trecut in cont o victorie, 3-0 (14, 14, 14) cu LPS Cluj și patru infrangeri: 2-3 (-22, 18, -14, 20, -8) cu CTF…

- Federația Romana de Atletism are, incepand de miercuri seara, un nou președinte in persoana Anișoarei Cușmir. La alegerile derulate la București, la care au participat reprezentanți de la 234 de structuri afiliate, fosta campioana olimpica la saritura in lungime a totalizat 131 de voturi in turul doi,…

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 10.30, politistii din Moinesti au fost sesizati prin 112 de catre un localnic de 58 de ani, despre faptul ca nu si-a mai gasit un cal si caruta pe care le lasase nesupravegheate langa locuinta sa, in ziua anterioara. La fata locului s-au deplasat politistii din…

- Un tanar de 21 ani, care a provocat un accident rutier mortal acum doi ani in apropiere de Moinesti va ajunge dupa gratii. Inițial, Judecatoria Moinești l-a condamnat ”cu suspendare”, dar la recurs Curtea de Apel Bacau i-a majorat sentința la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, aceasta…