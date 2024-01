Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca ocupa pozitia a 10-a in topul celor mai bune orase din Europa in privinta calitatii vietii, care este condus de orasul elvetian Zurich, potrivit unui raport realizat de Uniunea Europeana, care a fost realizat prin intervievarea a 71.153 de locuitori, din 83 de orase, relateaza Politico.

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- Faptul ca sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas nu mai este o noutate. Pana la sfarșitul acestui deceniu, datoria publica a Romaniei va trebui sa creasca la 100% din PIB doar pentru a putea acoperi deficitul din sistemul de pensii, arata calculele facute de economiștii Comisiei…

- Garsoniera de 11 mp scoasa la vanzare pentru un preț neașteptat. E mai ieftina și decat un loc de parcare in marile orașe din Romania, printre care se numara București, Constanța sau Cluj-Napoca. Cumparatorii trebuie sa scoata din buzunar 12.000 de euro. Locuința se afla in Burdujeni, județul Suceava,…

- Romania va avea cel mai performant sistem anti-drone din Europa la granița cu Ucraina, dupa ce mai multe mai multe fragmente de drone au cazut pe teritoriul țarii noastre. Romania va primi spre folosinta acest sistem in baza unui acord „G to G” incheiat cu un stat partener, cu acordul NATO. Necesitatea…