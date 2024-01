Un oraș din România ar putea dispărea complet de pe hartă cât de curând Puțini sunt știu ca in Romania exista un oraș care se micșoreaza constant. Pe zi ce trece, dimensiunile sale scad, starnind ingrijorare printre specialiști. Exista temerea ca acest oraș ar putea disparea complet de pe harta in viitorul apropiat. Poate parea ciudat, dar, la noi in țara, se afla un oraș care a reușit sa ii ingrijoreze pe specialiști. Temerile lor sunt destul de fondate, avand in vedere ca orașul devine din ce in ce mai mic și risca sa dispara cat de curand. Este vorba despre Mizil. Orașul din județul Prahova se micșoreaza, la propriu. In ultima vreme, acesta a pierdut 14.000… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

