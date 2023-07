In ziua in care premierul maghiar Viktor Orban a venit la București, unde a avut un pranz privat cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, presa de la Budapesta anunța inaugurarea unui aeroport privat la Remetea, in Harghita, construit de unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ungaria. Attila Balazs, creatorul si constructorul aeroportului este unul dintre bogații Ungariei, cu o avere estimata la peste 80 de milioane de euro.