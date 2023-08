Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, luni seara, ca un ofiter roman a murit pe o nava ancorata intr-un port din China, dupa ce doua parame incurcate s-au intins in forta, lovindu-l atat de puternic incat a fost decapitat.

- Astazi, pe 15 august 2023, locotenentul comandor Filipov Georgian a transmis un mesaj aniversar cu prilejul Zilei Marinei Romane pe pagina de facebook a Fortelor Navale Romane. Locotenentul comandor Filipov Georgian a transmis printr un videoclip pe pagina de Facebook a Fortelor Navale Romane un mesaj…

- O persoana a murit si sapte sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a cuprins un santier de constructii de la o autostrada din centrul Chinei, au anuntat duminica oficiali guvernamentali locali, potrivit Reuters.Sase persoane au fost gasite in viata si exista, de asemenea, raniti in urma…

- In cursul zilei de azi, la ora 15:00, in zona punctului de trecere a frontierei Petea, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetațean roman cazut inconștient, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. S-a solicitat intervenția ambulanței maghiare care la ora 15:10 efectua primele manevre de resuscitare.…

- Tanara, care incerca sa-și inspire adepții, a murit in timp ce participa la o tabara intensiva de slabire in nord-vestul Chinei, alimentand o dezbatere privind modul de reglementare a industriei influencerilor, srie CNN.Moartea influencerului in varsta de 21 de ani, care posta sub numele Cuihua, a determinat…

- Mai multe persoane au murit in timpul protestelor violente care au izbucnit in Senegal dupa ce liderul opoziției a fost condamnat la inchisoare. Autoritațile au decis sa suspende funcționarea rețelelor de socializare, potrivit BBC.