Stiri pe aceeasi tema

- Campania de Black Friday din Statele Unite ale Americii a inregistrat un nou record de vanzari la capitolul online, scrie News.ro . De cealalta parte, un numar mic de consumatori au cautat oferte de Black Friday in magazinele fizice din marile orase, inclusiv New York, Los Angeles, Chicago si alte locatii,…

- Mariah Carey este acuzata ca a facut playback pentru cel mai emblematic cantec al ei, in timpul paradei de Ziua Recunoștinței. Este unul dintre cele mai importante evenimente, devenite deja tradiție in America de Ziua Recunoștinței, unde papuși gonflabile uriașe trec prin New York, deasupra mulțimii…

- Dupa ce o zi normala de munca s-a transformat intr-un masacru la un supermarket din statul american Virginia, supraviețuitorii și anchetatorii iși petrec sarbatoarea de Ziua Recunoștinței incearca sa afle motivul pentru care un manager al magazinului a deschis focul asupra colegilor, ucigand șase dintre…

- Campania de reduceri de Black Friday este cea mai asteptata zi din an, atat de pasionatii de cumparaturi, cat si de comercianti. Intre magazinele care ofera reduceri de Black Friday se distinge eMAG, cel mai mare retailer din Romania, care a adus festivalul cumparaturilor pe piata locala, in 2011. eMAG…

- Primele campanii promotionale ale perioadei de reduceri din luna noiembrie sunt anuntate inca de astazi. Black Friday si Cyber Monday, lansate in Statele Unite ca evenimente comerciale ce se desfasoara dupa Ziua Recunostintei, adica spre sfarsitul lunii, au fost imprumutate si la noi. Magazinele isi…

- Enciclopedia lui Harry Potter este adusa la viața intr-o expoziție interactiva la 65 de kilometri de New York. O experiența nocturna pe un traseu in padure, plina de creaturi magice și minuni vrajitorești din filmele Harry Potter și Fantastic Beasts.

- Un pasager aflat la clasa business a unui avion United Airlines a vazut un șarpe la picioarele sale, in momentul in care aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, SUA, informeaza CNN.„Pasagerii din clasa business au inceput sa țipe și sa-și ridice picioarele, in…

- Limite de viteza și spațiul pentru mașini reduse, aspectul strazilor și programul semafoarelor schimbate in avantajul pietonilor, piste de biciclete. Acestea sunt cateva dintre secretele prin care Hoboken, un mic, dar foarte dens oraș din New Jersey, SUA, a reușit sa reduca la zero decesele cauzate…