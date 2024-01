Stiri pe aceeasi tema

- In contextul unei promisiuni de sprijin continuu pentru persoanele și familiile vulnerabile, Guvernul a anunțat ca va diminua semnificativ valoarea tichetelor sociale electronice destinate cumpararii de alimente in urmatorii patru ani. Conform noilor reglementari, valoarea acestor tichete va ramane…

- NEGLIJENȚA…. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit azi noapte cu doua autospeciale de stingere cu apa, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Satu Vechi, comuna Puiești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a confirmat pentru bugetul.ro ca suma de 250 de lei a fost deja virata pe cardurile beneficiarilor.Banii sunt acordați de Guvernul prin programul „Sprijin pentru Romania”, pentru achiziționarea de alimente și mese calde.De acest ajutor beneficiaza,…

- SARBATOARE… Pe 3 decembrie s-a celebrat la nivel mondial, Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Un prilej de reafirmare a valorilor si drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati. Cu aceasta ocazie, la Centrul persoanelor varstnice cu dizabilitati „Elena Farago” din Barlad,…

- Un barbat de 41 de ani, cunoscut pentru violențe domestice, s-a prezentat duminica poliției franceze și a fost reținut de poliție dupa ce a marturisit ca și-a ucis toate trei fiice, in varsta de 4, 10 și 11 ani, in locuința sa din Alfortville, in suburbiile Parisului, relateaza AFP. Tatal s-a prezentat…

- NEMULTUMIRI… Salariatii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Vaslui vor declansa, miercuri dimineata, intre orele 08.00-10.00, greva de avertisment alaturi de Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii. La aceasta greva participa angajatii din institutiile unde exista membri…

- Un barbat din Satu Mare a aflat ca are un BMW Seria 5 pe numele lui, cand a mers sa plateasca impozitele. Pe langa casa și mașina familiei, funcționarul de la ghișeu i-a spus ca in baza de date figureaza și cu un al doilea autoturism, scrie PresaSM. Barbatul a sesizat poliția, care a aflat […] Articolul…

- VERIFICARI… Ministerul Muncii a dispus, prin agențiile din subordine, controale de amploare in toata țara, in privința dosarelor de dizabilitate, precizeaza surse guvernamentale. Exista suspiciuni ca mare parte dintre aceste dosare sunt cu probleme, daca nu chiar intocmite in fals. Pana la acest moment, …