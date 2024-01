Un nou rege: Încoronarea Prințului Frederik al X-lea în Danemarca Danemarca se pregatește pentru incoronarea regelui Frederik al x-lea, in urma abdicarii mamei sale. In istoria țarii a mai existat o singura abdicare, acum 900 de ani. Prințul Frederik va devenii duminica, 14 ianuarie, rege in urma abdicarii. Un astfel de precedent se așteapta sa reuneasca peste o suta de mii de danezi pe strazile din Copenhaga . Moștenitorul in varsta de 52 de ani a caștigat inima publicului, fiind iubit și admirat in randul acestora. Un studiu realizat recent arata ca, 82% din populație considera ca Federick, odata incoronat ca și rege va guverna bine. „Oamenii cred ca este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Frederik, in varsta de 55 de ani, va deveni duminica rege al Danemarcei, dupa ce mama sa a abdicat in favoarea sa, un eveniment fara precedent care se asteapta sa reuneasca peste o suta de mii de danezi pe strazile din Copenhaga.Print mostenitor de la varsta de 52 de ani, viitorul monarh…

- Un vulcan a erupt in peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei. Erupția s-a produs dupa saptamani de activitate seismica intensa in zona, care a dus la evacuarea orașelului Grindavik. Un vulcan a erupt in mod dramatic luni seara, in Islanda, in jurul orei locale 22.17. Explozii spectaculoase de lava…

- In cadrul unui episod recent al podcastului „Dialogurile Puterii”, Gabriel Avramescu , deputat PNL de Buzau, a adus in discuție problemele majore legate de siguranța rutiera pe Drumul Național DN2 E85, cunoscut și sub denumirea de „drumul morții”. Avramescu a evidențiat impactul semnificativ al traficului…

- S-a aflat cand va fi audiat Vlad Voiculescu la DNA. Potrivit primelor informații, fostul ministrul al Sanatații va fi audiat maine, 8 decembrie, la ora 10:00, de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in „Dosarul vaccinurilor”. Anunțul vine la scurt timp dupa ce, in cursul zilei de…

- Judecatoarea Gabriela Cristina Mazilu, a fost promovata de Sectia pentru judecatori a CSM la Curtea de Apel Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2024. CSM a aprobat transferul judecatoarei, chiar daca aceasta era acuzata de catre Agentia Nationala de Integritate ca nu justifica cei peste 6 milioane de…

- Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis pe 24 ianuarie 2024, pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Anunțul a fost facut de Primarul din Iași Mihai Chirica. Edilul a mai anunțat ca a fost semnat contractul pentru achizitionarea mobilierului si lifturilor…

- Romanii care denunța evazioniștii ar putea primi unu la suta din valoarea prejudiciului cauzat statului. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor Marcel Boloș, dupa ce premierul a decis sa demita conducererea fiscului și a autoritații vamale. Ministrul de finante vrea sa implice romanii in combaterea…

- Printre lucrarile scriitorului-filozof danez Martinus una deosebit de interesanta are ca tema „logica lumii”. Publicata in 1938 de Institutul Martinus din Copenhaga, cu titlul „LOGIK”, a fost tradusa din daneza in mai multe limbi. In anul anul 1962 apare varianta in esperanto, tradusa de Ib Sshleicher;…