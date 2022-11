Stiri pe aceeasi tema

- Embrionii au fost depozitați la -128 de grade Celsius in azot lichid in aprilie 1992. Mama surogat a nascut gemenii in urma cu trei saptamani.Centrul Național de Donare de Embrioni este o organizație privata, care se lauda ca a ajutat la nașterea a peste 1.200 de copii din embrioni donați.Recordul anterior…

- Serviciu medical din Targu Mureș a fost aspru criticat in ultimele ore, dupa ce cinci persoane internate in secția ATI a Spitalului Județean au murit din cauza infecțiilor nosocomiale existente acolo.Dupa situația extrem de trista din spital, o veste buna a reușit sa scoata la lumina performanța și…

- Trei echipaje ale SMURD Targu Mures, formate din pompieri-paramedici, medici, asistenti si voluntari, au reusit sa salveze viata unei mame si a doi gemeni care au intrat in stop cardio-respirator imediat dupa ce au fost nascuti intr-o ambulanta. Anunțul a fost facut duminica de Departamentul pentru…

- Copiii nascuți prin utilizarea de embrioni congelați pot prezenta un risc mai mare de cancer decat copiii nascuți prin alte metode, sugereaza un studiu nordic. In timp ce numarul absolut de copii care au avut de fapt cancer a fost scazut, cercetatorii spun ca descoperirile lor ar trebui sa determine…