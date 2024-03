Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii ianuarie, Adrian Mutu (45 de ani) a fost numit pe banca celor de la CFR Cluj, in locul lui Andrea Mandorlini (63 de ani).De la numirea lui Adrian Mutu, CFR Cluj a inregistrat trei victorii și un eșec, iar in momentul de fața ocupa locul 3 in clasament, la 10 puncte distanța de liderul…

- Adrian Mutu a semnat cu CFR Cluj un contract pe un an si jumatate, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon si are drept obiectiv primele doua locuri. In aceasta perioada, antrenorul va caștiga un salariu de trei ori mai mare fața de cel primit a Rap

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul de la UTA Arad, nu știe daca ca Adrian Mutu (45 de ani) are suficienta experiența pentru a face fața la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a decis sa renunțe la antrenorul Andrea Mandorlini, dupa infrangerea surprinzatoare a ardelenilor, 0-1 cu Botoșani,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca nu se teme de CFR Cluj dupa ce echipa lui Nelu Varga a decis sa-l aduca pe Adrian Mutu in locul lui Andrea Mandorlini. „Briliantul” revine in Superliga, de unde a plecat inainte de startul acestui sezon, și va semna cu CFR Cluj, locul 2, cu speranța ca o poate ajunge…

