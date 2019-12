Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu a declarat ca a fost necajit cand a aflat ca Maia Sandu a plecat de la guvernare, spunand totodata ca fosta prim-ministra trebuie sa fie atenta și sa se trezeasca, altfel Igor Dodon profita și ii va lua din electorat. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii…

- Un nou proces a fost deschis la Tribunalul Teleorman în care fostul lider al PSD - Liviu Dragnea cere magistraților sa constate ca partidul pe care l-a condus a încalcat legea și vrea dizolvarea organizației județene din Teleorman.

- Pe masura ce ne apropiem de ziua alegerilor locale generale si a celor parlamentare noi, este in crestere numarul posturilor de televiziune care fac partizanat politic, favorizand sau defavorizand anumiti concurenti electorali. Sunt concluziile celui de-al treilea raport de monitorizare a mass-media…

- "Constituția nu e proasta deloc. E forțata de cam toți președinții, prima schimbare de guvern neconstituționala a fost Mineriada din 91. Nu trebuie sa facem nimic, a schimba Constituția e un deranj atat de mare, doar asta nu ne mai trebuie", a declarat Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale,…

- ”Va spun cu toata sinceritatea și toata responsabilitatea acest lucru: nu sunt atat de mulți, ca 50% ar trebui dați afara, sub nicio forma”. Afirmația aparține ministrului Muncii, Marius Budai, care a facut referire la bugetari, aratand ca aceștia se sacrifica la locul de munca.

- ​Liderul PSD Bacau, Dragos Benea vrea sa propuna retragerea sprijinului politic pentru primarul PSD al Bacaului, Cosmin Necula. Benea este nemulțumit de faptul ca acesta acuza Guvernul ca nu direcționeaza bani pentru proiectele privind infrastructura și pentru a acoperi datoriile locale. De altfel,…

- Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu platesc orele suplimentare/ Violeta Raduț: “Se repara o situație ce poate fi calificata inechitabila” in Politic / on 19/09/2019 at 10:34 / Angajatorii care incalca prevederile legale referitoare la munca suplimentara vor risca amenzi mai mari…

- USR este in primul rand despre atitudine și reprezinta revolta oamenilor care, nemulțumiți de situația creata de administrația publica, au decis sa se organizeze și sa rezolve aceasta problema impreuna. Te poți implica in multe feluri, dar in satele desprinse de administrația centrala cel mai placut…